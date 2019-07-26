مركبة فضائية هندية تغير مدارها حول القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ نيودلهي
أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن المركبة الفضائية الهندية «تشاندرايان2-» استكملت بنجاح أمس مناورتها الثانية لتغيير مدارها في دورانها حول القمر.
وقال بيان صادر عن المنظمة «إنه جرى استكمال المهمة بنجاح كما كان مقررا وكل أجهزة المركبة تعمل بشكل طبيعي».
ومن المقرر إجراء المناورة المقبلة لتغيير مدار المركبة حول القمر في 29 يوليو الحالي. ومن المتوقع أن تصل المركبة الفضائية إلى القمر بحلول 20 أغسطس المقبل.
وتدور المركبة الفضائية مرات قليلة حول الأرض خلال رحلتها التي تبلغ مسافتها 384 ألف كلم إلى القمر.
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