السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا
ثار بركان في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا أمس وأطلق رمادا في الهواء لارتفاع 200 متر.
وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث أجوس ويبو، إن ثوران جبل تانجكوبان بيراهو، الذي يقع على بعد نحو 30 كلم شمال مدينة باندونج، استمر خمس دقائق.
وكانت آخر مرة ثار فيها الجبل البركاني الطبقي الذي يبلغ ارتفاعه 2084 مترا، وهو مقصد مفضل لدى السائحين المحليين، في عام .2013
كانت هذه تفاصيل خبر ثوران بركان في إقليم إندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.