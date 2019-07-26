ثوران بركان في إقليم إندونيسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثار بركان في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا أمس وأطلق رمادا في الهواء لارتفاع 200 متر.

وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث أجوس ويبو، إن ثوران جبل تانجكوبان بيراهو، الذي يقع على بعد نحو 30 كلم شمال مدينة باندونج، استمر خمس دقائق.

وكانت آخر مرة ثار فيها الجبل البركاني الطبقي الذي يبلغ ارتفاعه 2084 مترا، وهو مقصد مفضل لدى السائحين المحليين، في عام .2013