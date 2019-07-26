أستراليا تتصدى لهيمنة فيس بوك وقوقل بكود خصوصية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

دعت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا إلى قدر أكبر من التدقيق في محتوى وأنشطة المنصات الرقمية الرائدة مثل قوقل وفيس بوك والتصدي لهيمنتها بإنشاء كود خصوصية نافذ لممارسات المنصات الرقمية.

وقالت اللجنة إنه في إطار تحقيق استمر 18 شهرا تناول التأثير الذي تحدثه المنصات الرقمية في مجالات بث الأخبار والإعلانات، فقد حددت مجموعة ممارسات إشكالية متعلقة بالبيانات الشخصية مع احتمال الإضرار بالمستخدمين.

وكشف التحقيق أنه لا يتم إخطار المستخدمين بشكل كاف عن كيفية جمع البيانات الخاصة بهم واستخدامها. كما أن المستخدم لا يتمتع بقدر كاف من السيطرة على نطاق واسع من المعلومات التي يتم جمعها.