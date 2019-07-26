86 مليون دولار تعويض لزوجين أصيبا بالسرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خفض قاض في كاليفورنيا حجم التعويضات التي منحت لزوجين يقولان إن مبيد الأعشاب الضارة «راوند آب» من إنتاج شركة «مونسانتو» تسبب في إصابتهما بالسرطان.

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وقلص القاضي، وينيفريد سميث إجمالي التعويض من ملياري دولار إلى 7ر86 مليون دولار.

وفي بيان، ذكرت شركة «باير»، وهي شركة أدوية عملاقة ألمانية، التي تملك شركة «مونسانتو» أن القرار يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنها أضافت أن الشركة ما زالت تعتقد أن القرار والتعويضات عن الأضرار غير مدعومين بالأدلة في المحاكمة».

وتواجه الشركة أكثر من 13400 دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن مخاطر مزعومة بالإصابة بالسرطان من مبيد الأعشاب الضارة «راوند آب»، بعد شراء شركة «مونسانتو» في اتفاق، تم الانتهاء منه العام الماضي.