محمد بن مسعود - الدمام - حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها. 26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 07:03 PM Advertisements الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها. الكلمات المفتاحية ، الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا ،

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