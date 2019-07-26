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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 07:03 PM
حصلت المبتعثة نوال بنت أحمد المعشي على درجة الماجستير في طرق تدريس الرياضيات بتفوق وتقدير ممتاز من جامعة بانقور بالمملكة المتحدة. وقد هنأت الملحقية الثقافية الطالبة على إنجازها وتميزها خلال فترة دراستها.
، الماجستير لنوال المعشي من بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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