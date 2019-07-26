، شاهد من المدينة.. إقبال كبير من الحجاج على "كونترات الشؤون الإسلامية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتناوب عليها دعاة ومترجمون "على مدار الساعة" للتوعية والإرشاد والتوجيه

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، تقديم خدماته التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين للحج؛ عبر الكونترات الإرشادية التي يتواجد بها عشرات الدعاة والمترجمين بعدة لغات عالمية.

وتشهد هذه الخدمة حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من مختلف ضيوف الرحمن في ميقات ذو الحليفة، وبجوار مسجد قباء، وعدد من المقار المخصصة لعمل الدعاة والمترجمين؛ حيث يحرص ضيوف الرحمن على أخذ المعلومة من مصدر أصيل وثقة لصحة عباداتهم وتأديتها وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

ويقوم الدعاة بالتناوب خلال الـ٢٤ في العمل بـ"الكونترات" لتوعية وإرشاد الحجاج وزوار المدينة المنورة على أختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لهجاتهم ولغاتهم؛ من خلال مترجمين من طلاب وخريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي انتدبتهم الوزارة للعمل خلال موسم الحج.

كما توزع هذه "الكونترات" مجموعة كبيرة من المطبوعات والإصدارات العلمية التي تطبعها وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي في أحكام المناسك والمعاملات والسلوك وفقه العبادات، وبلغات عالمية، والتي أشرف عليها فريق مختص من العلماء والباحثين والأكاديميين".



يُذكر أن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة تأتي ضمن الخطة العامة التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة.

