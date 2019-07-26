، شاهد من المدينة.. إقبال كبير من الحجاج على "كونترات الشؤون الإسلامية" ،

- 1/2
- 2/2
يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، تقديم خدماته التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين للحج؛ عبر الكونترات الإرشادية التي يتواجد بها عشرات الدعاة والمترجمين بعدة لغات عالمية.
وتشهد هذه الخدمة حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من مختلف ضيوف الرحمن في ميقات ذو الحليفة، وبجوار مسجد قباء، وعدد من المقار المخصصة لعمل الدعاة والمترجمين؛ حيث يحرص ضيوف الرحمن على أخذ المعلومة من مصدر أصيل وثقة لصحة عباداتهم وتأديتها وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
ويقوم الدعاة بالتناوب خلال الـ٢٤ في العمل بـ"الكونترات" لتوعية وإرشاد الحجاج وزوار المدينة المنورة على أختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لهجاتهم ولغاتهم؛ من خلال مترجمين من طلاب وخريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي انتدبتهم الوزارة للعمل خلال موسم الحج.
كما توزع هذه "الكونترات" مجموعة كبيرة من المطبوعات والإصدارات العلمية التي تطبعها وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي في أحكام المناسك والمعاملات والسلوك وفقه العبادات، وبلغات عالمية، والتي أشرف عليها فريق مختص من العلماء والباحثين والأكاديميين".
يُذكر أن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة تأتي ضمن الخطة العامة التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 06:00 PM
يتناوب عليها دعاة ومترجمون "على مدار الساعة" للتوعية والإرشاد والتوجيه
يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، تقديم خدماته التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين للحج؛ عبر الكونترات الإرشادية التي يتواجد بها عشرات الدعاة والمترجمين بعدة لغات عالمية.
وتشهد هذه الخدمة حضورًا لافتًا وإقبالًا كبيرًا من مختلف ضيوف الرحمن في ميقات ذو الحليفة، وبجوار مسجد قباء، وعدد من المقار المخصصة لعمل الدعاة والمترجمين؛ حيث يحرص ضيوف الرحمن على أخذ المعلومة من مصدر أصيل وثقة لصحة عباداتهم وتأديتها وفق ما جاء في الكتاب والسنة.
ويقوم الدعاة بالتناوب خلال الـ٢٤ في العمل بـ"الكونترات" لتوعية وإرشاد الحجاج وزوار المدينة المنورة على أختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لهجاتهم ولغاتهم؛ من خلال مترجمين من طلاب وخريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي انتدبتهم الوزارة للعمل خلال موسم الحج.
كما توزع هذه "الكونترات" مجموعة كبيرة من المطبوعات والإصدارات العلمية التي تطبعها وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي في أحكام المناسك والمعاملات والسلوك وفقه العبادات، وبلغات عالمية، والتي أشرف عليها فريق مختص من العلماء والباحثين والأكاديميين".
يُذكر أن هذه الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة تأتي ضمن الخطة العامة التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا المناسك بكل يسر وسهولة.
، شاهد من المدينة.. إقبال كبير من الحجاج على "كونترات الشؤون الإسلامية" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من المدينة.. إقبال كبير من الحجاج على "كونترات الشؤون الإسلامية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.