

صبيا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

اعتمد مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عددًا من التكليفات وقرارات التمديد لما يزيد عن 107 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ، وذلك بناءً على ما أوصت به لجنة اختيار القيادات بالإدارة ، حيث شملت القرارات تكليف عددٍ من القيادات بالإدارة لتولي مهام رئاسة أقسام الشؤون التعليمية للبنين والبنات، والأقسام المساندة، والشؤون المدرسية، ومدراء مكاتب التعليم، ومساعديهم ومساعداتهم.

واعتمد الحازمي قرار تمديد تكليف 523 مشرفاً ومشرفةً على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها ، وذلك للعمل ضمن التشكيلات الإشرافية للعام الدراسي 1440- 1441هـ .

وبين أن القرارت تضمنت استثمار الخبرات الإدارية والتربوية لعددٍ من القيادات، مع منح الفرصة لعدد من الكفاءات الجديدة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد ليكون العام الدراسي الجديد عاماً حافلاً بالنشاط، والإنجاز والتميز .

// انتهى //

18:38ت م

0112





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم صبيا يعتمد تكليف أكثر من 600 من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.