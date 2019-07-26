السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تقمع مسيرة كفر قدوم السلمية



قلقيلية 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط و"الأسفنجي" صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين جرى علاجهم ميدانياً.

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17:53ت م

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