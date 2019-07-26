

المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو2019م واس

‬وسط روحانية وخشوع ، ينتقل زوار مسجدالمصطفى صلى الله عليه وسلم من ضيوف الرحمن على اختلاف جنسياتهم وألوانهم قبيل صلاة الجمعة إلى المسجد النبوي للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

عدسة "واس" رافقت ضيوف الرحمن خلال تنقلهم بين جنبات المسجد النبوي وساحاته، راصدةً ترابط ضيوف الرحمن واخوتهم في الإسلام، وسط منظومة من الخدمات المقدمة لهم، على غرار مراوح الرذاذ المتوزعة في ساحات المسجد النبوي بهدف تلطيف الأجواء فِي ظل الطقس الحار التي تشهده المدينة المنورة هذه الأيام، إذ زودت بتمديدات ومضخات وخزانات المياه لإطلاق رذاذ الماء البارد، وهي الخدمة التي تشرف على تنفيذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الحريصة على تنفيذ كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لقاصدي المسجد النبوي، بما يضمن تأدية زوار المسجد لعباداتهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

// انتهى //

17:22ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / عدسة "واس" ترافق جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.