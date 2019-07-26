السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يختتم برامجه التدريبية الصيفية بـ 26 برنامجًا تدريبيًا



الدوادمي 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي ممثلة بقسمي التدريب والابتعاث للبنين والبنات أمس، أسبوعها الثالث من برامج التدريب المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة والمكاتب التعليمية التابعة لها، والذي شهد حضوراً مميزاً وتنوعاً في البرامج التدريبية والتي حرص على الاستفادة منها 494 معلماً ومعلمة لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم، مما ينعكس على جودة المخرجات التعليمية.

وتضمن الأسبوع الثالث تنفيذ 26برنامجاً تدريبياً متميزاً ومتنوعاً منها فن ومهارات القيادة، وممارسة القيادة2, وتطبيقات قوقل التعليمية، ومهارات التفكير الناقد والابداعي، ومهارات البحث العلمي، والتقويم من أجل التعليم، والتميز المدرسي، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وإدارة البيئة الصفية، وغيرها من البرامج المتنوعة والتي نفذت في 9 مراكز تدريبية وبلغت الساعة التدريبية 388ساعة تدريبية.

// انتهى //

17:21ت م

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