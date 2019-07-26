حج / الخطة التشغيلة لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية تعتمد على التقنية في إجراءاتها



مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

ركزت الخطة التشغيلية لمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لموسم حج هذا العام 1440هـ والتي تنفذها المؤسسة بإشراف ومتابعة من وزارة الحج والعمرة، على التحول التقني في الإجراءات المتكاملة مع المسار الالكتروني ، فيما تتطلب رفع150 تقريرا يوميا للتأكد من الجودة النوعية لخدمة ضيوف الرحمن، فضلا عن خمس مؤشرات للأداء، و تطبيق توصيات مركز الأمن السيبراني الوطني لتأمين منظومة الحج، إضافة إلى أتمتة إجراءات عقود التغذية. وشددت الخطة على القيام بنحو 9آلاف جولة وزيارة ميدانية عبر لجنة المتابعة والمساندة طوال الموسم لإنجاح الخطط والبرامج والأهداف.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المطوف رامي بن صالح لبني، أن المؤسسة حرصت على وضع خطة متكاملة لجميع اللجان والعمليات الإدارية من أجل تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ممن تتشرف المؤسسة بخدمتهم في إطار الاستعدادات المبكرة لهذا الموسم بما يتماشى مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ووفق تطلعات وزارة الحج والعمرة للرقي بهذه الخدمة التي شرف الله بها هذه البلاد والتي تصب في الاهتمام ورعاية ضيوف الرحمن منذ وصولهم أرض المملكة ومرورهم بتأدية المناسك وانتهاء بمغادرتهم إلى بلادهم سالمين غانمين، مشيرا إلى أن الخطة روعي فيها توفير وسائل السلامة والرعاية والمتابعة في كافة مراحل الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمشاركة الفعالة في توعية الحجاج وأهمية تقيدهم بالتعليمات والإرشادات المقدمة لهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

ونوه إلى أن التنفيذ الفعلي للخطة التشغيلية بدأ في الأول من شهر ذو القعدة الجاري، مبينا أنها تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الخدمات في بيئة محفزة وشراكة مجتمعية لتلبية احتياجات الحجاج وفقا للقيم الإسلامية السمحة وبمعايير عالمية.

وقال المطوف لبني إن برامج عمل تنفيذ الأهداف التشغيلية لموسم حج هذا العام تتمحور في تطبيق أنظمة تقنية تساهم في تطوير وتسهيل إجراءات خدمة التفويج للمساكن، ووقوعات الحجاج، وسياسات التفويج للمشاعر، وتطبيق نظام إداري للاتصالات الإدارية يسهم في التحول إلى المعاملات الالكترونية وتطويرها، وكذلك تطبيق نظام تقني من أجل تحسين وتطوير الإجراءات المالية والتقارير السنوية المتعلقة بها، وتطبيق إجراءات أمن المعلومات على أنظمة وخوادم بيانات المؤسسة وتأمين شبكتها من الهجمات الداخلية والخارجية، علاوة على تطبيق نظام يسمح بمتابعة عقود التغذية للمطابخ، وتطوير نظام آخر يسمح بمتابعة إجراءات الاسناد لتغذية الحجاج بالمشاعر.

وأكد أن المؤسسة عملت على ربط الأهداف التشغيلية بأهداف الوزارة من خلال توزيع المهام والجداول الزمنية وإعداد فريق العمل وتدريبه، والعمل على أن يكون الحج سهلا وميسرا من خلال الجهود البشرية والتقنية المقدمة.

وأضاف " أن الخطة ركزت على تجسيد رؤية مجلس الإدارة ورسالته التي تنطلق من صميم الارتقاء بمنظومة خدمة الحجاج، وتحقيق بيئة عمل جذابة وخلاقة والسعي لاستدامة التطوير والتحسين واكساب المهارات من خلال المشاركة والتمكين".

وألمح المطوف لبني إلى أهمية تنفيذ خطة برامج ومهام الخطة وفقا للاطار الزمني المحدد حيث يحرص المجلس على استقطاب الكوادر البشرية بناء على مهمات اللجان وتدريبهم، والالتزام بقائمة تشمل كافة مستلزمات ومتطلبات تجهيز المواقع ومتابعتها.

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17:12ت م

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