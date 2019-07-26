الأنصاري: قريبًا سنرى مريم رجوي في طهران

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أثارت كلمة مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية، سلمان الأنصاري، خلال مؤتمر المعارضة الإيرانية في ألبانيا خلال وقت سابق من يوليو الجاري، اهتمام العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، لاسيما وأنه استعرض بشكل رئيسي المصير الأسود الذي ينتظر الملالي في إيران.

وأشار الأنصاري إلى أن النظام الإيراني يختبئ خلف جموع الشعب، خوفًا من أي ضربات عسكرية محتملة ردًا على الأنشطة الإرهابية التي تتبعها طهران.

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وقال الأنصاري: “رسالتي إلى خامنئي الفاسد، نحن نعلم أنك تحاول تدمير إرادة شعبك واختباءك خلفه، لكن ظلمك وقتلك وتعذيبك للشعب الإيراني، ونشرك للمذهبية والإرهاب في المنطقة، ستدفع ثمنه في النهاية”.

وقال الأنصاري في كلمته: “قريبًا سنرى مريم رجوي، رئيسة مجاهدي خلق، ذاهبة إلى طهران، تدعو للسلام الذي ناضلت كثيرًا من أجله”.

ونقلت الصحيفة الأمريكية التي تحدثت عن تأثير كلماته، الرسالة التي استوعبها الحاضرون في المؤتمر، وذلك تحت عنوان عام لتقريرها “حكم الملالي سيسقط”، في إشارة إلى مدى التأثير الذي حظيت به كلمات الأنصاري.