2019-07-26

من خطط البنتاجون.. تفاصيل أول هجوم أمريكي ضد إيران

متابعات الخليج 365 - ترجمة : محمود نبيل

كشفت مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، عن الوسائل التي ستستخدمها الولايات المتحدة في التعامل عسكريًا مع إيران، حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين خلال المستقبل القريب.

وقالت المجلة الأمريكية إن وزارة الدفاع البنتاجون تضع عددًا من الخيارات العسكرية التي يمكن اتباعها حال اندلاع حرب مباشرة مع إيران في المستقبل، مشيرة إلى أن تلك الخيارات قد تتضمن خططًا لم تظهر كثيرًا في حروب الولايات المتحدة.

هجوم برمائي

وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة، وإن كانت لا ترغب في مواجهة عسكرية مع إيران، تضع في خططها إمكانية شن هجوم برمائي مفاجئ على الساحل الغربي لإيران.

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وحسب المجلة، فإن الأهداف الرئيسية للهجوم ستكون السيطرة على الوحدات الرئيسية للحرس الثوري الإيراني والمنشآت العسكرية التي تمثل مراكز التحكم في القوات التي تنشرها طهران على طول الساحل الغربي.

تحالف عسكري

تضع القوات الأمريكية لمساتها الأخيرة على العملية الخاصة بتأمين الخليج العربي ومضيق هرمز، تحت مسمى عملية “الحارس” أو “Sentinel” التي تقودها لتوفير الأمن البحري ضد أي تهديدات إيرانية بالممرات الملاحية الحيوية.

وجاء في سلسلة من بيانات القيادة المركزية الأمريكية، والتي نشرها الحساب الرسمي لها على تويتر: “تقوم القيادة المركزية الأمريكية بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات ضمن عملية الحارس، لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسية في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة بمنطقة الخليج العربي”.

تهدف عملية الحارس إلى تعزيز الاستقرار البحري، وضمان المرور الآمن، ضد تصعيد التوترات في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج العربي ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان، حسب ما جاء في البيانات.

وسيمكّن إطار الأمن البحري الذي تقوم به القيادة المركزية، الدول من توفير حراسة لسفنها التي ترفع علمها مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته.