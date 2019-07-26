5 صفات يشتهر بها المصري

2019-07-26

متابعات الخليج 365 -الرياض

تسابق العديد من المغردين السعوديين في وصف المصري والثناء على ما يتسم به من خصال حميدة.

وعبر وسم “المصري معروف إنه ..” أثنى المغردون على الشعب المصري وما يتميّز به من خفة روح وكرم ووطنية وإخلاص.

وكانت أهم الصفات التي أجمع عليها المغردون أن المصري ” صاحب صاحبه، جدع، دمه حفيف، طموح وصبور”

مها قالت : المصري معروف إنه ،

– خفيف الدم

– أكثر شعب يطقطق على نفسه

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– يضحك عليك بكلمتين

– تراضيه بكلمة

– فاهم كل حاجة

– عنده وطنية مليون بالمية.

وقال صاحب حساب صمتي حكاية : “ما شاء الله تبارك الله أكثر شعب نشوفهم متواجدين في الحرم المكي والأجمل فيهم ما تدخل محل يعملون فيه إلا تلاقي القرآن شغال ، ربي يحفظكم ويبارك فيهم .”

أما نورة فقد نشرت مقطع فيديو للفنانة المصرية الكوميدية عبلة كامل وعلقت بالقول : “يكفيني منهم عبلة كامل وخفة دمها”.

وأضافت نورا :” المصري معروف إنه في عز الهم بيضحك على حاله عادي جدًا”.