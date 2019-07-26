لماذا يبيع ابن جاسم فنادقه الفاخرة بأوروبا؟

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يدرس مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار.

ووفقًا لأشخاص على دراية بالأمر، قد تم تعيين شركة Eastdil Secured لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق Hyatt Regency Paris Etoile في باريس، والذي تملكه شركة مرتبطة بالشيخ وتقدر قيمتها بحوالي 500 مليون يورو.

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وقال اثنان من المصادر المطلعة على الأمر، إنه تم التعاقد مع شركة الوساطة جونز لانج لاسال لتقييم عمليات البيع المحتملة لفنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه إسترليني وتملكها شركة أخرى تحت سيطرة الشيخ.

وأوضحت المصادر أن شركة “JLL” أجرت اتصالات بعدد قليل من المستثمرين فيما يتعلق بفنادق لندن، لكن ليس هناك يقين من أن الصفقة ستتم.

حمد بن جاسم، الذي شغل منصب رئيس وزراء قطر من 2007 إلى 2013 وكان رئيس هيئة الاستثمار القطرية، أحد أكثر الشخصيات المُدانة في قضايا فساد بالعالم، حيث ارتبط اسمه بالعديد من وقائع التلاعب والرشاوى، سواء مع مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أو حتى العديد من المسؤولين في البلدان التي تتعامل معهم قطر اقتصاديًا.

وقد يكون ذلك أحد أهم الأسباب التي تكمن وراء رغبته في التخلي على بعض الفنادق الفاخرة بأوروبا، لاسيما وأن حمد بن جاسم تتكشف وقائع فساده بشكل مستمر خلال الفترة الماضية.