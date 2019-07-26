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2019-07-26 التحالف يعترض ويسقط طائرة دون طيار باتجاه جازان متابعات الخليج 365 - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكداً أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل – بإذن الله -.









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