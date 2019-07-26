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2019-07-26 انتقال موكب جثمان السبسي من المستشفى إلى منزله متابعات الخليج 365 - متابعة غادر صباح اليوم الجمعة 26 يوليو 2019 الجثمان الطاهر لرئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة وسيتم نقله إلى القصر الرئاسي بقرطاج. Advertisements وتحرّك الموكب بحضور شخصيات وطنية تحت أنظار المواطنين الذين تحولوا إلى أمام المستشفى، وبين صفين من الحرس الرئاسي الشرفي الذي أدّى التحيّة العسكرية الرسمية لجثمان رئيس الجمهورية. وأمّنت سيارة إسعاف عسكرية نقل جثمان القائد الأعلى للقوات المسلّحة.









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