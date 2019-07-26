ما هي صلاحيات محمد الناصر رئيس تونس المؤقت؟

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تنصّ العديد من دساتير العالم على أن رئيس الدولة المؤقت الذي يتولى المنصب في ظروف استثنائية مرتبطة بشغور منصب الرئيس لا يتمتع بكل الصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس الفعلي.

الحرمان من الترشح

ومن بين المحظورات على من يشغل منصب رئيس دولة مؤقت أن يترشح في الانتخابات الرئاسية؛ لأنه يكون في ذلك الوقت في سدة الحكم بالتالي قد يؤثر على سير العملية الانتخابية؛ لذا تنص الدساتير على حرمان الرئيس المؤقت من خوض الانتخابات في الدورة التي تلي وجوده على رأس النظام السياسي.

الدستور التونسي وصلاحيات الرئيس المؤقت

لمن يكن الدستور التونسي بدعًا من الدساتير، بل سار على نهجهم فيما يخصّ صلاحيات الرئيس المؤقت حيث ينص الفصل 85 من الدستور، على أن يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية المؤقتة يُنتخب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

الناصر على خطى السبسي

لن يختلف نهج محمد الناصر عن نهج سلفه الرئيس السبسي، سواء بسبب وحدة المشارب السياسية أو لعدم قدرة الرئيس المؤقت على المناورة في السياسة الخارجية أو الداخلية حيث تكون مهمته أقرب إلى مهمة تسيير الأعمال.

Advertisements

مناعة النظام الجمهوري

في كلمته المتلفزة بعد أدائه اليمين الدستورية، أكد محمد الناصر أن الرئيس الراحل، قايد السبسي كان مناضلًا من أجل الاستقلال ومن أجل سيادة الدولة ومناعة النظام الجمهوري وسيبقى قوة للأجيال الحضارة والقادمة.

وطمأن الناصر، التونسيين بأن مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة ويقظة وجاهزية عالية للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها.

وقال رئيس تونس المؤقت ” فارقنا رئيس الجمهورية، لكن الدولة مستمرة وتونس باقية تسير على بناء مسارها في كنف الحرية والعدل والتقدم”.

اليمين الدستورية

وكان رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر قد أدى أمس اليمين الدستورية كقائم بمهام رئيس الجمهورية بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

يُذكر أن رئيس تونس الباجي قايد السبسي قد انتقل إلى جوار ربه يوم الخميس 25 يوليو 2019 عن سن تناهز الـ93 سنة وذلك بعد تعرضه إلى وعكة صحية حادّة تمّ على إثرها نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة.

وكان السبسي تعرض لأزمة صحية طارئة الشهر الماضي نقل على إثرها إلى المستشفى ثم غادر بعد حوالي أسبوع.

ولن يفقد محمد الناصر منصبه كرئيس لمجلس النواب لكنه لن يمارس مهام عمله خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وسيتم تكليف نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبدالفتاح مورو بمهام رئيس المجلس.