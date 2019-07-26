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2019-07-26 شاهد.. كوبرا تبتلع أفعى متابعات الخليج 365 - متابعة في واقعة غريبة ابتلعت كوبرا كبيرة، أفعى صغيرة قدّمها لها مالكها بانيا تولياسوك جنوبي تايلاند يوم الأحد الماضي. Advertisements وأظهر مقطع فيديو الأفعى الكبرى وهي تلتهم الثعبان الصغير.









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