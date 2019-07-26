- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. السن الواجب توافره في الأضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. السن الواجب توافره في الأضحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الشيخ خالد المصلح عن السن التي يجب توافره في الأضحية على اختلاف أنواعها.
وقال المصلح خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة : إن الذبح في الإبل يكون ما بلغ 5 سنوات، وفي البقر ما بلغ سنتين، لافتاً إلى أن ما يذبح دون ذلك فقد فقدت شرطاً من شروط الأضحية.
وأضاف أن شروط الأضحية تتضمن أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. السن الواجب توافره في الأضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.