فيديو.. السن الواجب توافره في الأضحية

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الشيخ خالد المصلح عن السن التي يجب توافره في الأضحية على اختلاف أنواعها.

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وقال المصلح خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة : إن الذبح في الإبل يكون ما بلغ 5 سنوات، وفي البقر ما بلغ سنتين، لافتاً إلى أن ما يذبح دون ذلك فقد فقدت شرطاً من شروط الأضحية.

وأضاف أن شروط الأضحية تتضمن أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تبلغ السن المعتبرة شرعاً.