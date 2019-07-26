تفعيل حظر النقاب في هولندا والسفارة تنبه

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت السفارة السعودية في لاهاي، المواطنات المتواجدات في هولندا أو الراغبات في زيارتها إلى اتباع التعليمات الخاصة بفرض حظر تغطية الوجه الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الشهر المقبل.

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وقالت السفارة في بيان لها : تُنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطية الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.

وتابع البيان : ترجو السفارة اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.