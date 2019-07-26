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تفعيل حظر النقاب في هولندا والسفارة تنبه
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت السفارة السعودية في لاهاي، المواطنات المتواجدات في هولندا أو الراغبات في زيارتها إلى اتباع التعليمات الخاصة بفرض حظر تغطية الوجه الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقالت السفارة في بيان لها : تُنوه السفارة بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطية الوجه سيتم تطبيقه في بداية شهر أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس في هولندا.
وتابع البيان : ترجو السفارة اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المساءلة القانونية.
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