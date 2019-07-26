شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع لبس النقاب في هذه الدولة.. والسفارة السعودية تنوه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) نوهت السفارة السعودية في لاهاي عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في هولندا بداية أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس. نوهت السفارة السعودية في لاهاي عبر حسابها على موقع "تويتر" بأن قانون حظر النقاب أو ما من شأنه تغطيه الوجه سيتم تطبيقه في هولندا بداية أغسطس ٢٠١٩م، في المواصلات العامة والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس. وأضافت السفارة بأنها ترجو اتباع التعليمات والقوانين خلال التواجد للسياحة أو للدراسة لتفادي المسائلة القانونية.



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