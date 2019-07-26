” حساب المواطن موعد صرف الدفعة21″ هل يتم صرف حساب المواطن قبل موعد عيد الأضحى 1440

يقوم حساب المواطن بإيداع دفعات شهرية في الحسابات البنكية للمسجلين بالبرنامج ويتساءل الجميع عن موعد نزول الدفعات الجديدة واليوم نقدم لكم موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن والتي سيتم صرفها في شهر أغسطس القادم وهو شهر عيد الأضحى المبارك، وهناك من يتساءل هل يتم صرف حساب المواطن قبل عيد الأضحى واليوم نوضح موعد نزول الصرف للدفعة الجديدة.

حساب المواطن موعد صرف الدفعة ال21

في مفاجأة من برنامج حساب المواطن حيث أعلن القائمون عليها أن موعد صرف الدفعة 21 ستكون قبل موعد عيد الأضحى المبارك من المعروف أن الدفعات الشهرية لحساب المواطن تكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن وبمناسبة عيد الأضحى سيتم الدفع قبل الموعد المحدد ليكون في اليوم الثامن من أغسطس أي قبل موعد العيد.

شروط التسجيل بحساب المواطن للحصول على الدفعات

أن يكون المواطن أو المواطنة من جنسية سعودية.

الموافقة على الشروط حين تقديم الطلب.

استثناء الأبناء أو الأزواج من جنسية غير سعودية.

الأوراق الثبوتية التي تثبت الحالة الاقتصادية للمواطن.

يتم تحديد الدفعة من خلال بحث الحالة وتحديد قيمة الدعم المقدم من قبل البرنامج.

تقرير سنوي يقدم للإدارة لبحث عمل المساعدات المالية المقدمة من البرنامج.

التقديم يكون بسبب الغلاء المعيشي وهو الهدف الأساسي من البرنامج وهو المساعدات للأسر المتضررة من الإصلاح الاقتصادي.

من هم مستفيدي دعم حساب المواطن

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هل سيتم دفعة حساب المواطن قبل موعد عيد الأضحى

وفق ما نشره حساب المواطن فإن نزول الدفعة رقم 21 سيكون يوم 8 أغسطس أي قبل موعد عيد الأضحى وذلك من أجل سد احتياج المواطن المادية لتلك المناسبة، ولمستفيدي الدعم غير المسجلين في الدفعة ال 22 يمكنك التسجيل وفق آلية وشروط البرنامج والذي يعد ضمن قائمة المساعدات للمواطنين في المملكة ويمكنكم احتساب الدعم المادي المقدم والتعديل للبيانات المسجلة في البرنامج إن حدث وتم أي تغير في الدخل حتى لا تتعرض لعدم صرف الدفعة المقررة في موعدها.

كيفية احتساب الدعم للمواطن

يتم احتساب الدعم وفق آلية محددة وهي عدد الأبناء راتب الأسرة كاملاً أي ( الزوج _ الزوجة إن كانت من العاملات) وغيره من معايير احتساب الدعم النقدي للمواطن والذي يحدده الشروط الخاصة بالبرنامج.