، 663 متقدمًا لـ1400 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ"المطاعم والمقاهي" ،

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شهد "ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي", الذي نظمته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف.
وشارك عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع بطرح 1400 وظيفة؛ 20% منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.
وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات؛ "663" باحثًا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل، وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، المهندس منصور الشثري: تنظيم "ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي" يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.
وأشاد "الشثري" بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهًا إلى الدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى؛ مما يؤكد الرغبة الجادة من منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 05:24 PM
نظمته لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض خلال الأسبوع الماضي
شهد "ملتقى التوظيف في قطاع المطاعم والمقاهي", الذي نظمته لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، الأسبوع الماضي، وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وجمعية المطاعم والمقاهي, توافد العديد من طالبي الوظائف.
وشارك عدد من الشركات والمؤسسات المستثمرة في القطاع بطرح 1400 وظيفة؛ 20% منها وظائف إدارية، و80% وظائف داخل المطاعم والمقاهي.
وبلغ عدد الذين حضروا إلى الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط المقابلات؛ "663" باحثًا عن عمل من الجنسين لإجراء المقابلات رغم الإعلان عن الوظائف في كافة منصات وزارة العمل، وهدف ومنصات التواصل الاجتماعي للمطاعم والمقاهي وكافة وسائل الإعلام.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة، المهندس منصور الشثري: تنظيم "ملتقى التوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي" يهدف إلى الاستفادة من فرص التوظيف المختلفة التي تتوافر بقطاع المطاعم والمقاهي.
وأشاد "الشثري" بالنتائج الإيجابية التي حققها الملتقى، منوهًا إلى الدور الإيجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل، وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقى؛ مما يؤكد الرغبة الجادة من منشآت القطاع الخاص في دفع عملية التوطين وإنجاحها.
، 663 متقدمًا لـ1400 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ"المطاعم والمقاهي" ،
المصدر : الخليج 365
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