، وزير يمني يشكر قيادة المملكة على دعم العمل الإنساني في بلاده ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة

تقدم وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية اليمنية، عبد الرقيب فتح، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على جهود المملكة المتواصلة لدعم العمل الإنساني في بلاده ورعاية المعوزين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أعمال الاجتماع المنعقد في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمختص ببحث الاحتياجات الإنسانية للساحل الغربي اليمني بمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المنظمات الدولية الإنسانية.

وقال "عبد الرقيب": الاجتماع ناقش سبل تحسين الوضع الإنساني لمدن الساحل الغربي وتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وبيئية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العربية والدولية.