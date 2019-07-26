، معرضان لاستقبال الحجاج في مطار ي الملك فهد والأحساء ،

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بادر فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية بالمشاركة في استقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال إقامة معرضين في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي.
وقد لاقت هذه المبادرة اهتماماً ملحوظًا من إدارة مطار الملك فهد الدولي وإدارة مطار الأحساء الدولي ومنسوبيهما.
يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد، الرامي بتبصير الناس بأمور دينهم ، حيث تم توجيه جميع القطاعات المعنية بالمتابعة لتسهيل كافة الإمكانات للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوزيع هدية الحاج التوعوية بالمناسك لحجاج بيت الله الحرام.
وتقدم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية عمر بن محمد السماعيل بالشكر الجزيل لمدير مطاري الملك فهد الدولي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني ومدير مطار الأحساء الدولي عايد بن عبدالله الهاجري على ما قُدم من تسهيلات وتعاون لإنجاح هذه المشاركة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.
معرضان لاستقبال الحجاج في مطار ي الملك فهد والأحساءعبدالله السالم الخليج 365 2019-07-26
بادر فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية بالمشاركة في استقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال إقامة معرضين في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي.
وقد لاقت هذه المبادرة اهتماماً ملحوظًا من إدارة مطار الملك فهد الدولي وإدارة مطار الأحساء الدولي ومنسوبيهما.
يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد، الرامي بتبصير الناس بأمور دينهم ، حيث تم توجيه جميع القطاعات المعنية بالمتابعة لتسهيل كافة الإمكانات للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوزيع هدية الحاج التوعوية بالمناسك لحجاج بيت الله الحرام.
وتقدم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية عمر بن محمد السماعيل بالشكر الجزيل لمدير مطاري الملك فهد الدولي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني ومدير مطار الأحساء الدولي عايد بن عبدالله الهاجري على ما قُدم من تسهيلات وتعاون لإنجاح هذه المشاركة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
04:42 PM
أقامهما فرع رئاسة البحوث والإفتاء في المنطقة الشرقية
بادر فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية بالمشاركة في استقبال حجاج بيت الله الحرام من خلال إقامة معرضين في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي.
وقد لاقت هذه المبادرة اهتماماً ملحوظًا من إدارة مطار الملك فهد الدولي وإدارة مطار الأحساء الدولي ومنسوبيهما.
يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مفتي عام المملكة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ونائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد، الرامي بتبصير الناس بأمور دينهم ، حيث تم توجيه جميع القطاعات المعنية بالمتابعة لتسهيل كافة الإمكانات للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بتوزيع هدية الحاج التوعوية بالمناسك لحجاج بيت الله الحرام.
وتقدم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية عمر بن محمد السماعيل بالشكر الجزيل لمدير مطاري الملك فهد الدولي الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي بن عبدالله الجعويني ومدير مطار الأحساء الدولي عايد بن عبدالله الهاجري على ما قُدم من تسهيلات وتعاون لإنجاح هذه المشاركة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.
، معرضان لاستقبال الحجاج في مطار ي الملك فهد والأحساء ،
المصدر : الخليج 365
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