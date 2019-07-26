شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان كويتي مفاجئ للجميع ..الحرب لن تتوقف في اليمن الا بهذا الشرط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، إنه مثلما الضغط يزداد علي إيران فقد إزداد علي عملائهم في صنعاء الحوثيين في اليمن”. وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها: “يواجهون ضغطآ وقوات الجيش تتعامل معهم بأسلحه نوعية حديثة”. Advertisements وأوضح: “إيران أوقفت تزويد الحوثيين بالصواريخ التي كانوا يطلقونها علي الأجواء السعودية”. وتابع: “التحالف لن يوقف حرب اليمن حتي يتم تنظيفها من إيران وحزب الله”.

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