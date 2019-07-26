قامت أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة. وأوضحت أنه يتم تنفيذ هذا المشروع لأول مرة في المملكة، ويساعد ذلك على تخفيض الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة حيث يتم طلاء الأسفلت بطبقة خاصة تسهم في تخفيض درجات الحرارة. وتم تغطية 3500 متر مربع وسيتم تغطية مواقع أخرى خلال العام المقبل ويتضمن المشروع، قياس درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ من خلال حساسات تم وضعها تحت الأسفلت.

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في المملكة .. تخفيض حرارة طرق المشاعر المقدسة 20 درجة مئوية .. بهذه الطريقة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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