الحربي: تحسّن أجواء المصائف الجنوبية والغربية خلال ساعات

توقع خبير الأرصاد على الحربي، أنه ابتداء من اليوم الجمعة، يبدأ التحسن التدريجي في أجواء المصائف الجنوبية والغربية، وذلك في ابتداء مرحلة جديدة من نشوء السحب الحملية الممطرة على المرتفعات ومنحدراتها الغربية.

وقال الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه حسب خرائط الرياح لهذا اليوم الجمعة، فالفرصة مواتية لنشوء سحب ممطرة على منحدرات جازان وعسير والباحة.

وأضاف، أن تأثير الرياح الشرقية الجافة على المصائف لا يزال مستمرًا حتى هذا اليوم، إلا أن هذه الرياح أقل تمددًا للغرب من اليومين الماضيين؛ لذلك لا يستبعد نشوء السحب الممطرة غرب «الشفيان» العالية في عسير والباحة.

كما توقع الحربي، بانه بدءا من غدا السبت، يتبدأ الرياح الشرقية في الانحصار التدريجي.

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وأشار الحربي إلى وجود مؤشرات جيدة حول تمدد رطب سطحي قادم من جنوب الجزيرة العربية، مدعوم بموجة شرقية علوية رطبة، تتهيأ بسببها فرص نشوء سحب ممطرة ما بعد منتصف الاسبوع القادم، على اجزاء من الربع الخالي، وزيادة قوة نشوء السحب الممطرة على جبال عمان والامارات ومرتفعات جازان وعسير والباحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على: «الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الليث، جازان»، وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير والباحة وجازان، قد تتخللها سحب رعدية.

وأشارت الأرصاد في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.