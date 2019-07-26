لأول مرة.. «عكاظ» تستضيف أجنحة من 11 بلدًا عربيًا في موسم الطائف

أعلن «موسم الطائف» تجديد ضخم يشهده أحد أهم مكوناته، ألا وهو سوق عكاظ؛ حيث تم تدشين «حي العرب» الذي يحتضن 11 جناحًا للدول العربية، وإضافة إلى المملكة تشمل: «الإمارات، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، لبنان، تونس، والمغرب».

وسيستمتع الزوار من خلال هذه الأجنحة في عواصم الدول العربية في رحلة رائعة عبر أجنحتها التاريخية والثقافية، وأسواقها الشهيرة ومنتوجاتها الفريدة، والاستمتاع بأجواء المطاعم والمقاهي في تلك الدول.

وتشارك المملكة بأكبر الأجنحة على مساحة تصل إلى 6 آلاف متر مربع، وتضم بين جنباتها ما يعكس التنوع الثقافي لكل مناطق المملكة، بالإضافة إلى منصة للعروض، ومتحف، ومعرض للفنون، ومكتبة، وساحة ثقافية مفتوحة، وقاعات لورش العمل، ومجموعة كبيرة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

كما تتنوع مكونات كل الأجنحة العربية الأخرى، لإبراز الجانب الثقافي والحضاري لكل دولة، والتي تنعكس عبر الطابع المعماري وبعض المجسمات والأسواق والمحال، التي تحاكي مثيلاتها في العواصم العربية، مع عرض المنتوجات المميزة في زوايا وشوارع تطابق أسواقها المعروفة، كما تشارك كل دولة بأشهر المطاعم التي تحمل بصمتها الخاصة، مثل مطاعم كشري التحرير وشارع المعز والنشامى وكرم بيروت وأرزة لبنان والركن المغربي، والمقاهي الشهيرة مثل قهوة الفيشاوي وأبوسنبل والمشير، وغيرها الكثير.

ويعد «حي العرب» أحد الزوايا المبتكرة هذا العام في سوق عكاظ، الذي ينطلق من خلال «موسم الطائف» طوال شهر أغسطس، إضافة إلى العديد من الأجنحة والزوايا والفعاليات المميزة في سوق عكاظ، التي تُقدَم بطابع يرسخ قيمة مصيف العرب مدينة الطائف تاريخيًا، ويسلط الأضواء على عمقها وتنوعها الثقافي، إلى جانب المواقع الرئيسية الأخرى مثل قرية ورد، مهرجان ولي العهد للهجن، وسادة البيد التي تستعرض مهارات المشي الجبلي في جبال الهدا والشفا.