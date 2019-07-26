بالصور.. خدمات نوعية لـ«كشَّافة تعليم جدة» بمجمع صالات الحجاج

تقدم كشَّافة تعليم جدة خدماتها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوميًا، وذلك ضمن مبادرة مشروع نادي «لبَّيك»، الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ويشارك 70 كشافًا وقائدًا من كشافة تعليم جدة في صالات الحجاج في تقديم عدد من الخدمات لجميع الحجاج بإرشادهم، ومساعدة كبار السن والأطفال؛ حتى وصولهم إلى وسائل النقل، التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة.

وأوضح مدير نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي، أن كشافة تعليم جدة تشارك للعام الحادي عشر على التوالي في خدمة ضيوف الرحمن في رمضان وموسم الحج، وذلك بتوجيه ودعم من مدير عام التعليم المكلف بمحافظة جدة، صديق خوجة، من خلال مبادرات مشروع نادي «لبَّيك»، الموسمي التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي العمرة والحج، عقب دشين محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، لها.

وتهدف في المقام الأول لخدمة ضيوف الرحمن في صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال، وتقديم الهدايا للحجاج، إضافة إلى التكامل مع كل الجهات الحكومية والخاصة العاملة ومساندتها في المطار لإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء لضيوف الرحمن، وإبراز الدور التربوي للكشافة وتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتفعيلًا لبرنامج جودة الحياة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بجدة، على العمري أن منسوبي الكشافة يقومون بتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن منذ خروجهم من صالات الجوازات، وحتى صعودهم للحافلات التي تقلهم لمقار سكنهم في مكة المكرمة؛ حيث يبدأ استقبالهم بتقديم الهدايا وسقيا المياه ومساعدة من يحتاج المساعدة من المسنين والنساء والأطفال، وتقديم كل الخدمات ومساعدتهم لصعود الحافلات المخصصة لنقل الحجاج، وذلك من خلال 70 كشافًا وقائدًا كشفيًا الموجودين بشكل يومي.