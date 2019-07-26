قيادة التحالف: اعترضنا وأسقطنا طائرة حوثية مسيّرة باتجاه جازان

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، عن «نجاح قوات التحالف في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار- مسيّرة- أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكدًا أن «كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل».

وكانت قوات التحالف قد اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار في الأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مساء أمس الخميس، من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة، وجدّد المتحدّث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.

وأشار إلى أن توجيه الميليشيا الانقلابية صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل، وتعمّدها استهداف المدنيين، هي جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي، مستهجنًا الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر، معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها يقظة أبطال قوات التحالف.