وزارة البيئة: 6 فرق ميدانية للقضاء على «ديدان العارضة»

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، أنها نجحت في مكافحة ديدان عضوية غير ضارة في عدة قرى بجازان.

وقالت الوازرة، إن الديدان ظهرت في قرية أبوعصمة جنوب محافظة العارضة بجوار وادي الدحن، وقرية الخشل من الجهة الشمالية في منطقة جازان.

وأشارت إلى أنها استخدمت 6 فرق ميدانية لرش الأرضي والضبابي، وتم توزيعها على القرى المذكورة، بمتابعة مدير فرع الوزارة في المنطقة المهندس غانم الجذعان، ومشاركة فريق متخصص من الخبراء في علم الحشرات، مؤكدة عدم وجود أي نوع من الضرر على المواطنين من انتشار هذه الحشرات.

وأضافت وزارة البيئة، أنه بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبوعصمة والخشل، تم تشكيل 6 فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي؛ حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحًا ومساءً، واستمر العمل من تاريخ 18 من ذي القعدة وحتى 22 من ذي القعدة 1440 هـ، بالإضافة إلى ردم المستنقعات والبرك، وعمل مسح كامل للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية؛ حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء.

Advertisements

وأكدت الوزارة، أن عمليات المكافحة والمتابعة ستستمر حتى القضاء على الديدان، والحد من انتشارها، مبينة أن هذا النوع من الديدان تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان.

من جانبهم، أكد متخصصون أن الديدان العضوية التي تم رصدها في القرى المذكورة، تعيش في الأماكن الرطبة والغنية بالمادة العضوية، وليس لها أي ضرر أو أهمية من الناحية الاقتصادية أو الصحية؛ حيث تتغذى على المواد العضوية المتحللة، ونادرًا ما تتغذى على النباتات في طور البادرات.

وأشاروا إلى أنها مفيدة في التوازن البيئي، وتعتبر غذاء للطيور والضفادع والثعابين، مؤكدين أن سبب انتشارها هو مناسبة الظروف البيئية، وتوفر غطاء نباتيًا واسعًا من أشجار الغابات ونموًا كثيفًا لنباتات المراعي، إضافة إلى هطول الأمطار في الأيام الماضية، مما أدى إلى تكون مادة عضوية عالية أسفل تلك النباتات ناسبت تكاثرها.

وأوضح المتخصصون، أن الضرر الوحيد من وجودها هو الإزعاج الذي تحدثه للسكان عند وصولها المنازل، لذا ينصح بعدم مكافحتها إلا في المناطق السكنية، أما في الأودية ومواقع الغابات والمراعي والحقول، فلا ينصح بمكافحتها.

