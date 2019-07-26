«حساب المواطن» يقدّم موعد إيداع دفعة أغسطس

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم موعد إيداع الدفعة الـ21 (أغسطس 2019م)؛ بسبب تصادف موعد الإيداع مع إجازة عيد الأضحى.

وأشار حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، عبر موقع التواصل تويتر، إلى أنه سيتم إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا من يوم 10 المقرر لإيداع الدفعة.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن أمس الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية والعشرين (شهر أغسطس 2019).

أوضح البرنامج– عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن التحقق من الأهلية يتم عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا