بالصور.. أمانة جازان توضّح واقعة انتشار الديدان: تمت مكافحتها

أكدت أمانة منطقة جازان، اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله حول ظهور ديدان في بعض القرى ومهاجمتها المنازل، ما هي إلا ديدان موسمية وتمت مكافحتها ومنع انتشارها.

وأكد المتحدث الرسمي الأمانة منطقة جازان عبدالعزيز الريثي، أنه تمت السيطرة على انتشار هذه الديدان في مواقع ظهورها، ولا تزال فرق المكافحة الميدانية تقوم بأعمال الاستكشاف داخل النطاق العمراني، إضافة إلى ما وجه به أمين المنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة، مثل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للشؤون الصحية، وذلك لتضافر الجهود والعمل كفريق عمل واحد لمكافحة هذه الديدان.

وأشار الريثي، إلى أن تلك الديدان لا تعتبر ناقلة للأمراض أو خلافه، مضيفًا أنها ظهرت بداية هذا الأسبوع في عدد من القرى الحدودية التابعة لمحافظتي العارضة والحُرث.

وقال المتحدث الرسمي الأمانة منطقة جازان، إن تلك الديدان «موسمية»، وتُعرف باسم ذات الألف رجل (الدودة الألفية)، وهي ديدان صغيرة تتبع مفصليات الأرجل تحت عائلة تسمى (myriapoda) وتعرف علميًا بـ(ميليبيديس).

وأضاف أنها ديدان غير مبصرة، تتحرك عن طريق ذبذبات، وتخصّب التربة أثناء دخولها وخروجها من التربة، وتموت أثناء تعرضها لأشعة الشمس، ولا يوجد لها أي خطر على صحة الإنسان.

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وأوضح الريثي، أنّ أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، وجه فور ظهور هذه الديدان وكالة الخدمات بالأمانة بدعم بلديتي العارضة والحُرث بفرق لمكافحة هذه الديدان؛ حيث تم دعمها بـ38 فرقة راجلة، تتكون كل فرقة راجلة من «فني حشرات + عامل مكافحة + مرشات ظهرية»، وكذلك 13 فرقة لرش الرذاذ العادي بواسطة الأجهزة المحمولة على السيارات.

وأكد أمين منطقة جازان توجيه ومتابعة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وتوجيه ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمكافحة هذه الديدان، كما أكد أن الأمانة والبلديات المرتبطة بها لن تدخر أي جهد للقيام بواجباتها تجاه ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم والزائر للارتقاء بمستوى الصحة العامة بمنطقة جازان، في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

كما وجه وكيل الأمين للخدمات الدكتور ابراهيم الخياط، بالإشراف العام على أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بمواقع انتشار تلك الديدان بالقرى الحدودية بمحافظتي العارضة والحُرث، وبمتابعة ميدانية من المشرف على مكافحة آفات الصحة العامة بالأمانة الدكتور علاء الدين حكمي وبمشاركة عدد من إخصائيي مكافحة الحشرات بالأمانة.

وأضاف الريثي، أن أمين المنطقة وجه رؤساء البلديات المجاورة لبلديتي محافظتي العارضة والحُرث بتكثيف المكافحة الوقائية في نطاق خدمات بلدياتهم، بالإضافة لتقديم الدعم الفوري لبلديتي محافظتي العارضة والحُرث بما تحتاجه من آليات ومعدات وعمالة ومبيدات حشرية وجميع ما يلزم لمكافحة هذه الديدان.

وكانت بعض الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مؤخرًا خبرًا حول ظهور «ديدان» في قرى محافظتي العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان.