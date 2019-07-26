حج / رئيس مؤسسة مطوفي أفريقيا غير العربية يلتقى القنصل العام الإثيوبي



مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 ه الموافق 26 يوليو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني، بمقر المؤسسة اليوم قنصل عام إثيوبيا بجدة السيد عبده ياسين.

واستعرض الجانبان الخدمات المقدمة للحجاج الإثيوبيين في موسم حج هذا العام 1440هـ، ومناقشة الآليات الكفيلة بتسخير كل إمكانات المؤسسة والتهيئة التي أعدتها لحجاج الدول الأفريقية ومنهم حجاج إثيوبيا ليؤدوا شعائرهم في راحة ويسر وأمان.

وتطرق اللقاء إلى الدور المطلوب من الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن وتعاونهم التام مع الأجهزة المسئولة وذات العلاقة بخدمة وراحة الحجيج في المملكة. وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي لبني للقنصل العام الأثيوبي، أن المؤسسة هيأت كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية ووضعت جميع لجانها العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتجويد الخدمات المقدمة لهم، منذ قدومهم مرورا بمساكنهم بمكة المكرمة وصعودهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم، وحتى مغادرتهم في طريق عوتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم فريضة الحج سالمين غانمين بإذن الله تعالى.

من جانبه ثمن قنصل عام أثيوبيا السيد عبده ياسين، الجهود العظيمة التي توفرها حكومة المملكة العربية

// انتهى //

16:28ت م

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مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 ه الموافق 26 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية المطوف رامي بن صالح لبني، بمقر المؤسسة اليوم قنصل عام إثيوبيا بجدة السيد عبده ياسين.واستعرض الجانبان الخدمات المقدمة للحجاج الإثيوبيين في موسم حج هذا العام 1440هـ، ومناقشة الآليات الكفيلة بتسخير كل إمكانات المؤسسة والتهيئة التي أعدتها لحجاج الدول الأفريقية ومنهم حجاج إثيوبيا ليؤدوا شعائرهم في راحة ويسر وأمان.وتطرق اللقاء إلى الدور المطلوب من الجهات المعنية بشؤون الحج في الدول التي يفد منها ضيوف الرحمن وتعاونهم التام مع الأجهزة المسئولة وذات العلاقة بخدمة وراحة الحجيج في المملكة. وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف رامي لبني للقنصل العام الأثيوبي، أن المؤسسة هيأت كافة إمكاناتها وطاقاتها البشرية والتقنية ووضعت جميع لجانها العاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتجويد الخدمات المقدمة لهم، منذ قدومهم مرورا بمساكنهم بمكة المكرمة وصعودهم إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم، وحتى مغادرتهم في طريق عوتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم فريضة الحج سالمين غانمين بإذن الله تعالى.من جانبه ثمن قنصل عام أثيوبيا السيد عبده ياسين، الجهود العظيمة التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - وفقهما الله - في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وحرصها الدائم على تذليل كل السبل التي تحقق لهم الطمأنينة والأمان واليسر في أداء المناسك، مشيدا بتعاون مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية والقائمين عليها في هذا الجانب.// انتهى //16:28ت م0090

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