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«التحالف»: خسائر مليشيا الحوثي تدفعها لاختلاق انتصارات وهمية إعلامياً

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

قال مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات وكذا الخسائر البشرية والمادية وهو ما يجعلها تلجأ لإختلاق الأكاذيب وتحقيق الانتصارات الوهمية عبر وسائلها الإعلامية.

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وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا عبر وسائل إعلامها من اسقاطها طائرة بدون طيار تابعة للتحالف مؤكدا أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة انما تضاف لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها المليشيا في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

وأكد المصدر ان المليشيا الحوثية دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة مشيرا الى أن المليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات اسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وأشار المصدر الى أن تاريخ المليشيا مليء بالأكاذيب والافتراءات المفضوحة للشعب اليمني وللعالم وأن ادعاءاتها المستمرة منذ انطلاق عاصفة الحزم باتت محل سخرية لكل مهتم بالشأن اليمني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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