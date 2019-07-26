السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_مكة المكرمة وصول 859,220 حاجا وحاجة إلى المملكة حتى نهاية يوم 22 ذي القعدة، منهم 28780 حاجا وحاجة عبر البر، و820091 حاجا وحاجة عبر الجو، و10349 حاجا وحاجة عبر البحر.



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