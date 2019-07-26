عروض بنده الجديدة ولمدة 3 أيام فقط بالإضافة إلى المجلة كاملة لتخفيضات الأسبوع

ما زالت عروض بنده مستمرة على مدار الأسبوع حيث اعتادت الأسواق الأشهر في المملكة العربية السعودية، طرح تخفيضات أسبوعية تستمر لمدة 7 أيام ثم خلال تلك الفترة يتم طرح خصومات أخرى لمدة يومين أو ثلاثة على حد أقصى، ثم تتبعها بعرض آخر وهكذا أي أن الشركة تطرح ثلاثة عروض أسبوعية بشكل إجمالي، أحدهما على مدار الأيام السبعة وآخران كلا منهما لمدة 3 أيام، بحيث يبدأ الأول مع الأساسي ثم ينتهي بعد 72 ساعة ويبدأ الثاني بعده وينتهي مع نهاية الأسبوع أو مع نفاذ الكميات المطروحة.

عروض بنده من 25 إلى 27 يوليو

شملت العروض الصندوق الجامبو لحفاظات الأطفال والذي أصبح سعره 75 ريال بتخفيض يصل إلى 50%، كذلك مناديل مبللة دالين في عبوة تحتوي 56 منديل، ومناديل للوجه من ماركة سانيتا جيبسي والتي تحتوي عبوتها على 300 منديل، ورول داري سوفت كلينكس، أما عن منتجات التجميل فيوجد شامبو هيمالايا 400 مل، وبخاخ مزيل للعرق للرجال والنساء من نوعية نيفيا، هذا بالإضافة إلى المنظفات والمطهرات المتمثلة في سائل ديتول ومزيل الشحوم والدهون زماك، ومزيل بقع الأقمشة فانيش، أيضًا تواجد معجون أسنان وفرشاة للغسيل من العلامة التجارية سنسوداين، وغسول الفم ليسترين والكورن فليكس وآيس كريم باسكن.

أما عن الدجاج المجمد فهناك داري عبوة 1000 جرام، وسكر ناعم الأسرة في عبوة وزنها 10 كيلو جرام بسعر 15 ريال وبخصم يزيد عن 50%، حيث كان سعره قبل التخفيض 34 ريال سعودي، وللإطلاع على كامل العروض يمكنكم ذلك من خلال 19 صورة تحمل عروض بنده خلال تلك الأيام الثلاثة.

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كذلك يمكنكم الإطلاع على عروض بنده كاملة من هنا