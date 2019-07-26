عروض هايبر بنده خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالإضافة إلى العرض الأسبوعي

عروض هايبر بنده تتجدد بشكل مستمر حيث أصبحت الأسواق الشهيرة تطرح خلال الأسبوع تقريبا ثلاثة عروض، واحد منهم رئيسي وهو الأسبوعي وإثنان آخران خلال أيام الأسبوع السبعة، وهذا ما حرصت عليه شركة بنده في المملكة العربية السعودية حيث طرحت عرضًا آخر ولمدة 72 ساعة، بدأت من أمس الخميس 25 يوليو الموافق 22 ذو القعدة، وتنتهي السبت 27/7 والذي يوافق 24 من ذات الشهر الهجري، وشملت تلك العروض مجموعة من التخفيضات على عدد من السلع المتنوعة، وبرغم أن العروض التي تتخلل الأسبوع كانت في السابق تركز فقط على السلع الغذائية إلا أنه هذه المرة شملت عدة منتجات.

عروض هايبر بنده خلال 3 أيام

شملت العروض عدة منتجات تجميلية وغذائية وكذلك سوائل التنظيف، فقد شملت دجاج داري المجمد وسكر الأسرة وكورن فليكس الذي يعشقه الصغار والكبار على وجبات الإفطار، ومناديل ورقية ذات ماركات متنوعة واستخدامات عديدة مثل تلك المبللة ماركة دالين وسانيتا جيبسي وكلينكس وفاين كلاسيك، وهناك أيضًا عبوات كبيرة من بامبرز الأطفال كذلك منتجات سنسوداين مثل المعجون وفرشاة الأسنان ومنتج غسول الفم، وأيضًا بخاخات مزيلة العرق للرجال والنساء على حد سواء من ماركة نيفيا وبأحجام مختلفة وأسعار متنوعة، كذلك كانت سوائل التنظيف حاضرة مثل ديتول وفانيش ويمكن معرفة بقية العروض من خلال الصور المرفقة.

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يمكنكم مطالعة عروض هايبر بنده الأسبوعية من هنا