، بالأرقام .. بلدية الحازمي ترد على "حملات التشويه المتداولة": سنواصل ،

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ردّت بلدية الحازمي على ما تمّ تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية التي بلا مصدر وبأسماء مستعارة التي روّجت لأخبار غير دقيقة وغير صحيحة عن تجاهل البلدية طلبات أهالي المراكز التابعة لتشويه أعمالها.
أصدرت بلدية الحازمي بياناً، اليوم، يوضح عدد المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بقرى وادي ترج؛ حيث تم تنفيذ في مراكز وقرى وادي ترج (٥ ملاعب) وتطوير (٣) منها تركيب نجيلة وحواجز (شبوك) حولها وتم تنفيذ سفلته بمسطح قدره (٢١٣٧٣٠ م٢) وتم قص (٧) مواقع للصخور بكمية تقدر بـ (٢٠٠٠٠ م٣) وتم تركيب أعمده إنارة بعدد (٤٠١) عمود وتم تنفيذ أرصفة جانبية بإجمالي طول (٦٠٠٠ م.ط) وإنشاء 4 جدران استنادية بإجمالي طول ٣٩٠ م، وتنفيذ 4 عبّارات وإنشاء مغسلة للموتى وتسوير 10 مقابر باجمالي طول (٤١٧٢ م.ط) وتنفيذ مزلقانات بطول ٢٠٠م.
وأوضحت في بيانها للمشاريع الجاري تنفيذها بقرى وادي ترج، أنه جارٍ العمل على تنفيذ (٢٠٠) عمود إنارة موزعة ما بين الطرق الرابطة بين المراكز وداخل القرى، وعلى إنشاء 4 حدائق موزعة على مركز مهر ومركز الصور ومركز ترج ومركز القوباء، وعلى إنشاء (٣) مسالخ في مركز مهر وقرية الفيض ومركز القوباء، والعمل على إنشاء سوق في مركز مهر وسفلتة باجمالي (٢٢٧٩٢٦ م٢) موزعة على جميع قرى ومراكز وادي ترج.
وأضافت، في بيانها للمشاريع التي تحت إجراءات الترسية في قرى وادي ترج، أنه جارٍ العمل على مشاريع سفلته بمسطح قدره (١٨٠٠٠٠ م٢) وكمية خرسانة للعبّارات بمقدار (٢٣٠٠ م٣)، مؤكدة أن جميع المراكز والقرى التي داخل نطاق بلدية الحازمي حظيت بأعمال صيانة الطرق والإنارة والنظافة، وسخرت البلدية إمكاناتها لخدمة جميع القرى المراكز وستواصل تقديم جميع الخدمات اللازمة وفق إمكانات البلدية.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:42 PM
عرضت للمشاريع المنفّذة والجارية والمزمع ترسيتها في قرى وادي ترجبالأرقام .. بلدية الحازمي ترد على "حملات التشويه المتداولة": سنواصل
ردّت بلدية الحازمي على ما تمّ تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية التي بلا مصدر وبأسماء مستعارة التي روّجت لأخبار غير دقيقة وغير صحيحة عن تجاهل البلدية طلبات أهالي المراكز التابعة لتشويه أعمالها.
أصدرت بلدية الحازمي بياناً، اليوم، يوضح عدد المشاريع التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بقرى وادي ترج؛ حيث تم تنفيذ في مراكز وقرى وادي ترج (٥ ملاعب) وتطوير (٣) منها تركيب نجيلة وحواجز (شبوك) حولها وتم تنفيذ سفلته بمسطح قدره (٢١٣٧٣٠ م٢) وتم قص (٧) مواقع للصخور بكمية تقدر بـ (٢٠٠٠٠ م٣) وتم تركيب أعمده إنارة بعدد (٤٠١) عمود وتم تنفيذ أرصفة جانبية بإجمالي طول (٦٠٠٠ م.ط) وإنشاء 4 جدران استنادية بإجمالي طول ٣٩٠ م، وتنفيذ 4 عبّارات وإنشاء مغسلة للموتى وتسوير 10 مقابر باجمالي طول (٤١٧٢ م.ط) وتنفيذ مزلقانات بطول ٢٠٠م.
وأوضحت في بيانها للمشاريع الجاري تنفيذها بقرى وادي ترج، أنه جارٍ العمل على تنفيذ (٢٠٠) عمود إنارة موزعة ما بين الطرق الرابطة بين المراكز وداخل القرى، وعلى إنشاء 4 حدائق موزعة على مركز مهر ومركز الصور ومركز ترج ومركز القوباء، وعلى إنشاء (٣) مسالخ في مركز مهر وقرية الفيض ومركز القوباء، والعمل على إنشاء سوق في مركز مهر وسفلتة باجمالي (٢٢٧٩٢٦ م٢) موزعة على جميع قرى ومراكز وادي ترج.
وأضافت، في بيانها للمشاريع التي تحت إجراءات الترسية في قرى وادي ترج، أنه جارٍ العمل على مشاريع سفلته بمسطح قدره (١٨٠٠٠٠ م٢) وكمية خرسانة للعبّارات بمقدار (٢٣٠٠ م٣)، مؤكدة أن جميع المراكز والقرى التي داخل نطاق بلدية الحازمي حظيت بأعمال صيانة الطرق والإنارة والنظافة، وسخرت البلدية إمكاناتها لخدمة جميع القرى المراكز وستواصل تقديم جميع الخدمات اللازمة وفق إمكانات البلدية.
، بالأرقام .. بلدية الحازمي ترد على "حملات التشويه المتداولة": سنواصل ،
المصدر : الخليج 365
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