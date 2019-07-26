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قام مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ بزيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي العام، فجر اليوم الجمعة، للوقوف على استعدادات المستشفى ومدى توفير الخدمات للمرضى.
وتفقد "التويجري"؛ قسم الطوارئ، وتأكّد من توافر كل التجهيزات الطبية وتوافر الطواقم الطبية المناوبة، ثم تجوّل في أقسام المستشفى المختلفة.
وحثّ جميع المناوبين من إداريين وفنيين على التفاني في خدمة المرضى والمراجعين وتسهيل أمورهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:38 PM
تجوّل في أقسامه وتأكّد من حضور الطواقم المناوبة وتوفير الخدماتفجراً .. مدير "صحة الرياض" يفاجئ مستشفى الدوادمي بزيارة تفقدية
قام مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري؛ بزيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي العام، فجر اليوم الجمعة، للوقوف على استعدادات المستشفى ومدى توفير الخدمات للمرضى.
وتفقد "التويجري"؛ قسم الطوارئ، وتأكّد من توافر كل التجهيزات الطبية وتوافر الطواقم الطبية المناوبة، ثم تجوّل في أقسام المستشفى المختلفة.
وحثّ جميع المناوبين من إداريين وفنيين على التفاني في خدمة المرضى والمراجعين وتسهيل أمورهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
، فجراً .. مدير "صحة الرياض" يفاجئ مستشفى الدوادمي بزيارة تفقدية ،
المصدر : الخليج 365
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