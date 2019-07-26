- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.
وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:35 PM
قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم
أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.
وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.
، "الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.