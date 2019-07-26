الارشيف / اخبار السعوديه

"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

أعلنت الجوازات أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:35 PM

Advertisements

قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة وعلى متن ٢٨٣ رحلة

"الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم
نافل السبيعي

أعلنت الجوازات السعودية أن عدد المستفيدين من الحجاج بمبادرة طريق مكة خلال موسم الحج الحالي حتى الآن وصل إلى ١١٣٧٦٩ حاجاً من ٥ جنسيات قَدِموا إلى المملكة على متن ٢٨٣ رحلة جوية.

وبيّنت بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الجنسيات المستفيدة من المبادرة، هي: تونس والجزائر وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا قَدِموا إلى المملكة عبر منفذَي مطارَي جدة والمدينة المنوّرة؛ حيث استقبل مطار الملك عبدالعزيز بجدة ١٦١ رحلة جوية على متنها ٦٥٠٢١ حاجاً، بينما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة ١٢٢ رحلة أقلت ٤٨٧٥٧ حاجاً.

الكلمات المفتاحية

، "الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجوازات" تكشف عدد الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة وجنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا