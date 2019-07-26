- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.
وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.
وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.
يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 03:35 PM
قدرتهم المادية محدودة ولا يستطيعون دفع تكاليف علاجها
ناشدت أسرة يمنية مقيمة في الرياض، الجهات العليا في السعودية، وتحديداً بمنطقة الرياض، علاج ابنتهم المصابة بسرطان الثدي الذي تعانيه منذ سنوات عدة.
وذكرت الأسرة أن حالة المريضة متدهورة وتعاني آلاماً شديدة، بينما تعجز الأسرة عن دفع تكاليف العلاج.
وقالت أسرة المريضة اليمنية فطوم علي؛ إن القدرة المادية محدودة، وإن المريضة حالياً تمر بآلام شديدة بسبب توسع سرطان الثدي.
يُشار إلى أن ذوي المريضة التي تمر بأوضاع صعبة يُوجدون في منطقة الرياض ويناشدون مَن يرغب المساهمة في إنهاء معاناة مريضتهم .
، أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة يمنية بالرياض تناشد إنقاذ حياة ابنتهم من السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.