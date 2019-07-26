السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم



ظهران الجنوب 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية عوض آل سياف أن مراقبي البلدية وخلال جولاتهم أمس رصدو 7 محلات مخالفة وتم أتلاف 33 كيلو جرامًا من المواد الغذائية الفاسدة, كما أغلقت عدد2 محلًا مخالفاً, مؤكدًا أنه جرى تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكد آل سياف على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية لحماية المستهلك وحمايتهم.

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15:38ت م

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