السعودية اليوم / مشرفة عموم التدريب بوزارة التعليم تزور مقار التدريب الصيفي بالطائف



الطائف 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

وقفت مشرفة عموم الوزارة نوال العواد على سير عمل برامج التدريب الصيفي للبنات بالطائف في أسبوعه الثالث والاطلاع على خطة المشروع وعدد برامج التدريب الصيفي وأعداد المستفيدات والمدربات ، وفرص التحسين و مقترحات التطوير للمشروع ، بحضور مديرة إدارة التدريب والابتعاث لطيفة العتيبي ومديرة مركز التدريب ومنسقة المشروع.

وتأتي الزيارة ضمن خطة المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي لتقويم برامج التدريب ، حيث تابعت العواد آلية العمل و الإجراءات التنظيمية و التقارير اليومية و الأسبوعية الفنية ، ثم تجولت داخل القاعات التدريبية في مركز التدريب الرئيس ومركز الطائف العلمي كمقر مساند ووقفت على سير تنفيذ البرامج و مخرجاتها و أهم المنتجات و مرئيات المدربات و المتدربات حول برامج التدريب الصيفي ، كما وقفت مشرفة العموم على مخرجات برنامج ( التعليم و التعلم وفق منحى STEM ).

والتقت العواد بمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي حيث عقد خلال اللقاء اجتماع نوقش خلاله مخرجات الزيارة و قدمت شكرها للقيادات العليا و لمديرة إدارة التدريب و منسوباتها نظير ما لمسته من جهود نوعية جبارة تدعم التطوير المهني النوعي في المحافظة .

وأبدت العواد إعجابها بما شاهدت مشيدة بالجهود المبذولة من فريق العمل ، ومقدمة شكرها للمتدربات على الإقبال الواعي على البرامج و الجهود التي بذلت منهم لتحقيق تطوير مهني تعليمي حقيقي يرقى بكفاءة مستوى الأداء التدريسي لديهم و القطاع التعليمي عموما .

ووجهت شكرها لقيادات التعليم ولإدارة التدريب والابتعاث نظير الجهود النوعية والمتميزة والتي تدعم التطوير المهني النوعي بالطائف.

// انتهى //

15:38ت م

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