السعودية اليوم / ثوران بركان في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا



جاكرتا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

ثار بركان في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا اليوم، وأطلق رمادا في الهواء لارتفاع 200 متر.

وأفاد المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث أجوس ويبو، إن ثوران جبل "تانجكوبان بيراهو"، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة باندونج، استمر خمس دقائق. ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

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15:29ت م

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