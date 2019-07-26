السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرعى غدًا انطلاق مهرجان الفاكهة بطبرجل



سكاكا 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، غداً انطلاق فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل الذي تقام فعالياته في المركز الحضاري .

وتفقد محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي أمس مقر فعاليات المهرجان ،واستمع من رئيس بلدية طبرجل بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله الشحتوت و الرئيس التنفيذي للمهرجان سلمان بن ضيف الله الدعيجاء شرحًا وافيًا عن فعاليات المهرجان.

واطمئن الحربي على التجهيزات التي تقوم بها اللجان العاملة بالمهرجان وقام بجولة شاملة على معرض المزارعين والمعارض الحكومية ومعرض الفنون التشكيلية والمركز

الإعلامي ومسرح الفعاليات و أركان الأسر المنتجة بقسميها النسيج والسدو والمأكولات وساحة عربات الفود ترك وغيرها من مرافق المهرجان .

وعبّر الحربي في ختام جولته عن سعادته بما شاهده من تجهيزات كبيرة تهدف لإقامة نسخة أولى تليق بزوار المهرجان وسمعة المنطقة زراعياً ، شاكرًا كل اللجان

العاملة في سبيل إنجاح مهرجان الفاكهة بطبرجل وتحقيق أهدافه .

ويُعد مهرجان الفاكهة بطبرجل رافدًا مهمًا وتعريفًا لمنتجات الفاكهة التي تنتجها المزارع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والتسويق بما يعود عليهم

بتنمية الجانب الاقتصادي، حيث تشتهر محافظة طبرجل بالمنتجات الزراعية من أهمها الفواكه كالعنب والتين والخوخ والمشمش والكمثرى والرمان وغيرها من المنتجات الزراعية ، وتتصدر منطقة بسيطا الزراعية المناطق الزراعية على مستوى الشرق الأوسط بوفرة الإنتاج الزراعي ما يجعلها واحدة من أهم مصادر المنتجات الزراعية بالوطن العربي

// انتهى //

15:17ت م

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