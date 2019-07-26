حج / مصلون من حجاج ومواطنين ومقيمين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي



المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو2019م واس

أدى مصلين من حجاج بيت الله الحرام ومواطنين ومقيمين وزوار المدينة المنورة اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف ، حيث توافد المصلين من وقت مبكر إلى المسجد النبوي الذي امتلأت أروقته وساحاته والسطح بهم في جو مفعم بالطمأنينة والأمن والأمان وتوافر كل الخدمات العناية والرعاية الشاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار وتهيئة جميع السبل والإمكانات لراحتهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وأمان واطمئنان .

ورصدت وكالة الأنباء

في حين تتولى إدارة النظافة والسجاد بالوكالة تقديم العديد من الخدمات الحيوية من خلال المهام اليومية التي يعمل على تنفيذها 1250 عاملاً للنظافة في أقسام الرجال و200 عاملة في أقسام النساء حيث تشمل مهام العمل اليومي كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد إضافة إلى غسل الأرضيات داخل المسجد النبوي وكنس سجاد المسجد .

وفي الجانب الأمني تواصل الجهات الأمنية تنفيذ مهامها الميدانية من خلال قوة أمن المسجد النبوي عبر النقاط الأمنية في مختلف المواقع التي يرتادها الحجاج لتنفيذ الأعمال التنظيمية والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسهيل تنقلهم بين مختلف الأماكن وكذلك انتقالهم إلى مكة المكرمة عبر ميقات ذي الحليفة ، فيما تنفذ فرق ميدانية متعددة التخصصات خطة الدفاع المدني بالمدينة المنورة من خلال دعمها بمختلف الآليات المتطورة لجميع أعمال الإطفاء والانقاذ وسيارات السلالم وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف وفرق الدراجات النارية والمعدات الثقيلة من خلال مراكزها للإطفاء والإنقاذ التي تغطي جميع طرق الوصول للمدينة المنورة لمباشرة جميع البلاغات عن حوادث المركبات ، بالإضافة إلى تشغيل عدد من الفرق المتحركة في المواقع المهمة والحيوية التي تشهد كثافة في حركة المركبات في المنطقة المركزية بمحيط المسجد النبوي الشريف والشوارع الرئيسية خلال أوقات الذروة ونشر عدد من الآليات سريعة الحركة في محيط المسجد النبوي للتدخل السريع في حالات الطوارئ وتسيير الدوريات لمتابعة توفر اشتراطات السلامة في المجمعات التجارية ومنشآت إسكان الحجاج .

بدورها تقدم إدارة مرور المدينة المنورة الخدمات للزوار خاصة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات الملحقة به من خلال تواجد القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ جميع التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الشهداء إلى جانب الأسواق التجارية .

من جهتها تتولى أمانة منطقة المدينة المنورة النظافة في المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي وتنفذ خطة الإصحاح البيئي ونقل المخلفات والنفايات الصلبة إلى المردم العام للتخلص منها بطريقة آمنة وتكثيف مختلف الأعمال لا سيما في المناطق المزدحمة التي تشهد كثافة عالية من الحجاج كالمنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد النبوي الشريف .

// انتهى //

15:06ت م

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المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يوليو2019م واسأدى مصلين من حجاج بيت الله الحرام ومواطنين ومقيمين وزوار المدينة المنورة اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف ، حيث توافد المصلين من وقت مبكر إلى المسجد النبوي الذي امتلأت أروقته وساحاته والسطح بهم في جو مفعم بالطمأنينة والأمن والأمان وتوافر كل الخدمات العناية والرعاية الشاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار وتهيئة جميع السبل والإمكانات لراحتهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وأمان واطمئنان .ورصدت وكالة الأنباء السعودية جانبا من صور العناية الفائقة التي تقدمها مختلف الجهات الأمنية والخدمية والخيرية والتطوعية بإِشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لينعموا بالراحة والطمأنينة والأمان ، إذ تقدم وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي أعمال نظافة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه وفرش المسجد النبوي الشريف بأكثر من 16000 سجادة داخل المسجد وسطحه وأطرافاً من الساحات الشمالية والغربية والشرقية إضافة إلى مهام إدارة السقيا التي تتولى توريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً وكذلك توفير مياه زمزم الباردة في 15000 حافظة مياه داخل المسجد النبوي وسطحه فضلاً عن 40 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات النظيفة ذات الاستخدام الواحد ، بالإضافة إلى 20 موقعاً للمشارب فيها 385 نافورة شرب في ساحات المسجد النبوي وكذلك الإشراف على تعبئة الحافظات وتوزيع أكثر من 360.000 كأس جديد يومياً وسحب المستعمل منها أولاً بأول .في حين تتولى إدارة النظافة والسجاد بالوكالة تقديم العديد من الخدمات الحيوية من خلال المهام اليومية التي يعمل على تنفيذها 1250 عاملاً للنظافة في أقسام الرجال و200 عاملة في أقسام النساء حيث تشمل مهام العمل اليومي كنس الروضة الشريفة وتطييبها بمعطرات الورد إضافة إلى غسل الأرضيات داخل المسجد النبوي وكنس سجاد المسجد .وفي الجانب الأمني تواصل الجهات الأمنية تنفيذ مهامها الميدانية من خلال قوة أمن المسجد النبوي عبر النقاط الأمنية في مختلف المواقع التي يرتادها الحجاج لتنفيذ الأعمال التنظيمية والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن زوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسهيل تنقلهم بين مختلف الأماكن وكذلك انتقالهم إلى مكة المكرمة عبر ميقات ذي الحليفة ، فيما تنفذ فرق ميدانية متعددة التخصصات خطة الدفاع المدني بالمدينة المنورة من خلال دعمها بمختلف الآليات المتطورة لجميع أعمال الإطفاء والانقاذ وسيارات السلالم وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف وفرق الدراجات النارية والمعدات الثقيلة من خلال مراكزها للإطفاء والإنقاذ التي تغطي جميع طرق الوصول للمدينة المنورة لمباشرة جميع البلاغات عن حوادث المركبات ، بالإضافة إلى تشغيل عدد من الفرق المتحركة في المواقع المهمة والحيوية التي تشهد كثافة في حركة المركبات في المنطقة المركزية بمحيط المسجد النبوي الشريف والشوارع الرئيسية خلال أوقات الذروة ونشر عدد من الآليات سريعة الحركة في محيط المسجد النبوي للتدخل السريع في حالات الطوارئ وتسيير الدوريات لمتابعة توفر اشتراطات السلامة في المجمعات التجارية ومنشآت إسكان الحجاج .بدورها تقدم إدارة مرور المدينة المنورة الخدمات للزوار خاصة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات الملحقة به من خلال تواجد القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات لاتخاذ جميع التدابير الأمنية والمرورية على حد سواء والعمل على الاستفادة القصوى من تلك الآليات ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات ومسجد الشهداء إلى جانب الأسواق التجارية .من جهتها تتولى أمانة منطقة المدينة المنورة النظافة في المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي وتنفذ خطة الإصحاح البيئي ونقل المخلفات والنفايات الصلبة إلى المردم العام للتخلص منها بطريقة آمنة وتكثيف مختلف الأعمال لا سيما في المناطق المزدحمة التي تشهد كثافة عالية من الحجاج كالمنطقة المركزية والأسواق التجارية والأحياء المحيطة بالمسجد النبوي الشريف .// انتهى //15:06ت م0066

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