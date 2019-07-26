حج / جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات



مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 ه الموافق 26 يوليو 2019 م واس

أدى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والخدمات المختلفة, وسط اكتمال استعدادات الجهات الأمنية لحج هذا العام حيث شهد المسجد الحرام منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم توافد المصلين الذين امتلئت بهم أروقته وأدواره .

وقدمت الجهات المعنية خدماتها بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , حيث جندت كل القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن كل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.

ونفذت الجهات المعنية خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه, حيث وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الخدمات ومنها "خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح , وتوزيع المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية, وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات, وتوفير خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصصة للعربات، , وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن , وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها ، وتفعيل الشاشات الإلكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله وبث عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة، وتهيئة المصلَّيات النسائية والتأكد من جاهزيتها وتوجيه المصلِّيات إليها.

وقدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خدماتها الصحية المتكاملة لحجاج من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام ، إضافة إلى تقديم الخدمات السريعة للحالات الإسعافية الطارئة ، وذلك من خلال فرق هيئة الهلال الأحمر ، ونقل الحالات الحرجة الى عدد من المستشفيات المنتشرة في المنطقة المركزية.

والتقت وكالة الانباء

وأشاد عدد من الحجاج من الجنسية البنجلاديشية الواصلين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك حج لهذا العام عبر مبادرة (طريق مكة) بالمبادرة المعنية بتسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.

ورفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على كل تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين والخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والتي سهلت ويسرت أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة .

وأثنى الحاج إنسان علي امجد من بنجلاديش على ماتم من تفعيل للمبادرة لحجاج بنغلاديش والذي سهل الكثير من الأمور واختصر الوقت الطويل لإنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة معبرا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة ، سائلا الله تعالى ان يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وان يجعل مايقوم به في خدمة امته الإسلامية في موازين حسناته انه سميع مجيب .

ونوهت الحاجة نور سيام من إندونيسيا من جانبها، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من خلال ما تقدمه من خدمات والتي تسعى من خلالها لراحة الحجيج حيث ساعدت " مبادرة طريق مكة " وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي مما سهل على الحجيج واختصر عليهم أوقات كثيرة.

// انتهى //

15:05ت م

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مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1440 ه الموافق 26 يوليو 2019 م واسأدى جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخطط الأمنية والخدمات المختلفة, وسط اكتمال استعدادات الجهات الأمنية لحج هذا العام حيث شهد المسجد الحرام منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم توافد المصلين الذين امتلئت بهم أروقته وأدواره .وقدمت الجهات المعنية خدماتها بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة و نائبه صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , حيث جندت كل القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن كل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة.ونفذت الجهات المعنية خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام ، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام ، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه, حيث وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الخدمات ومنها "خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح , وتوزيع المصاحف والمطبوعات والكتيبات الدينية, وترجمة خطبة الجمعة لعدد من اللغات, وتوفير خدمات العربات لذوي الحاجات الخاصة وتهيئة مداخل مخصصة للعربات، , وتهيئة الفرش والعربات الكهربائية الخاصة بنقل كبار السن , وتنظيم دخول وخروج المصلين وتهيئة الساحات للصلاة والعناية بنظافتها ، وتفعيل الشاشات الإلكترونية المنتشرة حول المسجد الحرام وفي ساحاته ومداخله وبث عبارات توجيهية وإرشادية ومواعظ مفيدة، وتهيئة المصلَّيات النسائية والتأكد من جاهزيتها وتوجيه المصلِّيات إليها.وقدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خدماتها الصحية المتكاملة لحجاج من خلال المراكز الطبية المنتشرة داخل المسجد الحرام وساحاته الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام ، إضافة إلى تقديم الخدمات السريعة للحالات الإسعافية الطارئة ، وذلك من خلال فرق هيئة الهلال الأحمر ، ونقل الحالات الحرجة الى عدد من المستشفيات المنتشرة في المنطقة المركزية.والتقت وكالة الانباء السعودية "واس" بعدد من حجاج الدول المنفذة فيها مبادرة طريق مكة حيث عبروا عن ارتياحهم لحجم الاستعدادات والإمكانات المشاهدة حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية مما يدل على اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بضيوف الرحمن من خلال توفير كل مامن شأنه أداء مناسكهم بكل سهولة ويسروأشاد عدد من الحجاج من الجنسية البنجلاديشية الواصلين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك حج لهذا العام عبر مبادرة (طريق مكة) بالمبادرة المعنية بتسهل إجراءات إنهاء سفر الحجاج إلى المملكة لأداء مناسك الحج.ورفعوا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – على كل تقدمه المملكة للإسلام والمسلمين والخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام والتي سهلت ويسرت أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة .وأثنى الحاج إنسان علي امجد من بنجلاديش على ماتم من تفعيل للمبادرة لحجاج بنغلاديش والذي سهل الكثير من الأمور واختصر الوقت الطويل لإنهاء الإجراءات وتسليم واستلام الأمتعة معبرا عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه المبادرة ، سائلا الله تعالى ان يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وان يجعل مايقوم به في خدمة امته الإسلامية في موازين حسناته انه سميع مجيب .ونوهت الحاجة نور سيام من إندونيسيا من جانبها، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من خلال ما تقدمه من خدمات والتي تسعى من خلالها لراحة الحجيج حيث ساعدت " مبادرة طريق مكة " وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي مما سهل على الحجيج واختصر عليهم أوقات كثيرة.// انتهى //15:05ت م0063

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